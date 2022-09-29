София, 29 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В районе города Казанлык Старозагорской области на юго-востоке Болгарии задержана группа из 50 мигрантов, ранее незаконно-пересекшая турецко-болгарскую границу. Об этом 29 сентября сообщает софийская газета «Факты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По предварительным данным, нелегалы были обнаружены в салоне пассажирского автобуса, остановленного патрульными полицейскими для плановой проверки. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить, каким образом иностранцы оказались в машине.

Мигранты доставлены в центр временного содержания беженцев в Стара-Загоре. Ведется следствие.

Как утверждают независимые эксперты, накануне выборов в Народное собрание (парламент) Болгарии, назначенных на 2 октября текущего года, страна стала объектом «беспрецедентной волны иммиграции». Ранее официальная София направила в район болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы дополнительные армейские силы и подразделения полиции для предотвращения проникновения нелегалов.