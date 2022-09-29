Москва, 29 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 24 ноября 2022 года планирует начать слушания по иску Минкультуры России к АО «Севергазбанк». С ответчика взыскивают более 12 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление поступило в базу суда 23 сентября 2022 года. Дело принял к производству судья Гусенков. В споре речь идёт о взыскании 12 032 002,31 рубля. Прочие детали пока не сообщались.

Возможно, речь идёт об обеспечении по госконтракту, так как третьим лицом в споре участвует коммерческая компания — ООО «Горинжпроект-Москва». В последней в марте 2022 года произошла рокировка среди собственников — владельцем 55% доли стал Андрей Лапин (он фигурировал в числе собственников как минимум с 2013 года, но менялся размер доли), а в июле 2022 года оставшаяся часть доли стала долей компании.

В частности, с ООО у Минкультуры России было несколько контрактов с фигурировавшей в них банковской гарантией. В частности, компания вела реставрационные работы на объекте в Рязани. В карточке стоит отметка, что «исполнение прекращено (был частично исполнен)». По ряду тендеров также есть схожие отметки.