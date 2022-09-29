Москва, 29 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Минцифры РФ обратилось с просьбой к главам ИТ-компаний и операторов связи, сообщили 29 сентября в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В министерстве считают, что бизнесу необходимо позаботиться о мобилизованных сотрудниках. В частности, нужно обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей.

«Это минимум, который мы должны сделать сейчас», — считают в Минцифры.