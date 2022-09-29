Москва, 29 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Проблемы дольщиков до сих пор актуальны в России и поэтому необходимо внести коррективы в законодательство, отметил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Морозов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Морозов

Депутат рассказал, что еще во время своей прежней работы в Ульяновской области он ставил задачу региональным чиновникам по разрешению этого вопроса в пользу людей.

«Но учитывая количество обращений на эту тематику, понимаю, что после ухода, вопрос двигается с пробуксовками. Будем менять законодательство для сокращения сроков восстановления прав участников долевого строительства, рассмотрим возможность выдачи государственных жилищных сертификатов обманутым дольщикам, а также вопросы налогообложения таких граждан при восстановлении своих прав», — отметил Морозов в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия») предложил ввести реестр долгостроев для привлечения инвесторов.