Иркутск, 29 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Жители Заларинского района Иркутской области, призванные из запаса в ходе частичной мобилизации, 29 сентября отправились проходить военную подготовку по своим военно-учетным специальностям и боевое слаживание в Новосибирск, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Мобилизация в Иркутской области

Известно, что команда сформирована из опытных, подготовленных мужчин. Все с правильным настроем, готовы выполнить поставленные государством задачи! Защитников Родины проводили их родные и близкие, которые будут с нетерпением ждать их возвращения домой. По прибытии их поставят на довольствие и обеспечат всем необходимым согласно приказу Министра обороны Российской Федерации, пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзеев пообещал снабдить призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона необходимым снаряжением.

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