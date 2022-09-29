Москва, , 11:27 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело по факту взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», проложенных по дну Балтийского моря, сообщается на сайте ведомства.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

Уголовное дело возбуждено согласно части 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма). Начато предварительное следствие.

Генпрокуратура отмечает, что России причинен существенный экономический ущерб. По этим газопроводам поставлялся газ в страны Евросоюза для промышленного использования и для отопления жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» возбуждено ФСБ России.

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