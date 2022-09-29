Москва, , 11:27 — REGNUM Испытывать страх на передовой — это нормально, главное, чтобы страх не перерастал в панику, написал в своем телеграм-канале 29 сентября военкор Александр Коц.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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В качестве одного из советов мобилизованным он призвал не стыдиться страха, но стремиться к тому, чтобы страх «мотивировал к включению инстинкта самосохранения».

«Психологически к тому, с чем ты вскоре столкнешься, готовы единицы. Это те навыки, которые невозможно приобрести на подготовительных курсах — только через личный опыт. Поэтому не надо отчаиваться, если на первых порах что-то будет не получаться. Главное — быстро учиться», — отметил Коц.

Со временем возникает обратная проблема: у человека начинает притупляться чувство опасности, и он пренебрегает средствами защиты, поскольку сформировалась ложная иллюзия неуязвимости: «В этот момент в грудь и прилетает твой осколок».