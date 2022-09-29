Хабаровск, 29 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Хабаровске 30 сентября состоится митинг-концерт #МЫВМЕСТЕ в поддержку жителей Донбасса, Херсонской и Запорожских областей, сделавших важный исторический выбор.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией

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«Жители и гости города, представители общественных организаций и лидеры мнений соберутся у сцены на набережной стадиона имени Ленина, чтобы выразить свою солидарность с теми, кто защищает безопасность России и борется за сохранение исторической правды», — пояснили в правительстве Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, митинг-концерт запланирован на 30 сентября в столице Еврейской автономии Биробиджане. Таким образом в регионе намерены поддержать итоги референдумов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.