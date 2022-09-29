Москва, , 11:26 — REGNUM С точки зрения здравого смысла Германии нужно повременить с закрытием последних АЭС и, более того, развивать этот вид энергетики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил инженер-физик-теплоэнергетик, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что Германия и после 2022 года будет использовать две из трех своих последних атомных электростанций.

АЭС

«Европейская ядерная энергетика, особенно германская, в своё время пала жертвой внутриполитической повестки — вопреки здравому смыслу, — сказал он. — В настоящее время никакой иной вид энергии, кроме ядерной и углеводородной, не годится для обеспечения электроэнергией ни в базовые, ни в пиковые часы нагрузок. Любые виды «зелёной» энергии сегодня могут быть лишь в виде «приложения» к вышеперечисленным традиционным видам энергии, но не заместить их полностью. Полностью атомная энергия может быть замещена только углеводородной. При том что атомная гораздо экологичнее. Плюс с углеводородами у Европы нынче проблемы, поэтому с точки зрения здравого смысла Германии нужно повременить с выводом АЭС из эксплуатации, и желательно бы этот вид энергетики развивать».

По его словам, себестоимость ядерной энергии не зависит от биржевой конъюнктуры, и если европейцам нужен стабильный источник энергии по предсказуемым ценам, то лучше АЭС им ничего в природе не найти.

«Проблема в том, что снять с консервации неработающие АЭС непросто и не всегда возможно, а новые строить — дело небыстрое. Так что текущий энергетический кризис ядерная энергетика не разрешит», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Германии предстоит перенести сроки отказа от атомной энергетики.

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