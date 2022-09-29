Саратов, , 11:32 — REGNUM За несколько дней жительница Саратова перевела на счета телефонных мошенников более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Телефонное мошенничество

Пострадавшая утверждает, что в начале сентября с ней связался неизвестный, который представился сотрудников следственных органов. От имени женщины якобы оформлена нотариально заверенная доверенность на некоего гражданина на право распоряжаться ее счетами. Женщина ничего не оформляла, но слова звонившего ее насторожили.

Позже горожанке позвонила якобы сотрудница банка и предложила способ сохранности сбережений — снять все средства и перевести на безопасный счет.

За несколько дней заявительница закрыла счета и сняла 4,85 млн рублей. Затем она оформила кредит на 0,5 млн рублей. Все деньги через банковские терминалы жительница областного центра перевела на указанный собеседницей счет. Общий размер ущерба составил 5,37 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области за 8 месяцев 2022 года зарегистрировали более 20 тыс. кибепреступлений, из них почти 26% совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

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