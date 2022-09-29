Владикавказ, , 11:24 — REGNUM В Северной Осетии ожидают проезда через российско-грузинскую границу около 4,8 тыс. автомашин. Из них три тысячи машин — легковые, сообщили 29 сентября в МВД по региону.

КПП Верхний Ларс Sktu.customs.gov.ru

«Три тысячи легковых автомобилей на территории республики [ожидают проезда через границу]. А также 1,5 тыс. транзитных большегрузов в регионе, 300 большегрузов — на КПП «Верхний Ларс», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Между тем, согласно данным Федеральной таможенной службы на 06:00 29 сентября, перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» в направлении Грузии стоят 2000 легковых автомобилей и 600 грузовых. За прошедшие сутки было оформлено всего 837 автомобилей, в том числе 789 легковых.

Напомним, число желающих пересечь границу России с Грузией в КПП «Верхний Ларс» выросло в разы после объявленной частичной мобилизации. За последние несколько дней через пункт пропуска выехали из России более 20 тыс. человек.

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