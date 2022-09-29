Белгород, 29 сентября 2022, 11:25 — REGNUM Около 350 млн рублей направят на выплаты мобилизованным гражданам Белгородской области, сообщил 29 сентября губернатор Вячеслав Гладков.
Средства выделяют из резервного фонда региона. Кроме того, власти обсуждают с работодателями возможность сохранения средней заработной платы резервистам. По словам губернатора, практически все предприятия идут навстречу в этом вопросе.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе предложили назначить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для семей резервистов, в которых родился ребёнок.