Белгород, , 11:25 — REGNUM Около 350 млн рублей направят на выплаты мобилизованным гражданам Белгородской области, сообщил 29 сентября губернатор Вячеслав Гладков.

Соборная площадь в Белгороде Пресс-служба администрации Белгорода

Средства выделяют из резервного фонда региона. Кроме того, власти обсуждают с работодателями возможность сохранения средней заработной платы резервистам. По словам губернатора, практически все предприятия идут навстречу в этом вопросе.

«На следующей неделе начнутся выплаты тем жителям Белгородской области, которые в рамках частичной мобилизации призваны в вооруженные силы. Также мы продолжаем давать эту единовременную выплату и контрактникам», — уточнил глава региона в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе предложили назначить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для семей резервистов, в которых родился ребёнок.