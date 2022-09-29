Москва, , 11:22 — REGNUM Специальные наборы с предметами первой необходимости необходимо выдавать мобилизованным москвичам и распространить эту практику на остальные регионы, уверен замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обратился к мэру Москвы с предложением обеспечить мобилизованных горожан специальным набором с предметами первой необходимости по аналогии с так называемым «Собянинским набором» для новорождённых», — отметил Нилов в своём телеграм-канале.

Депутат считает, что если такая идея будет реализована в Москве, то это станет хорошим примером для регионов. Нилов уверен, что собирать наборы помогут бизнес и благотворительные организации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Чукотки мобилизованных и добровольцев обеспечат дорожными наборами.

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