Мурманск, 29 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Мурманске приняли решение о разрыве побратимских связей с городом Лулео.

aristidov Мурманск

29 сентября депутаты Мурманского горсовета проголосовали за разрыв связей с Лулео. Отношения между двумя населёнными пунктами были установлены полвека назад, в 1972 году.

С соответствующей инициативой выступил депутат Андрей Сысоев. Отношения разрываются по желанию шведской стороны, которая направила в горсовет соответствующее письмо. Отмечается, что причиной стала российская спецоперация на территории бывш. УССР.

За разрыв связей проголосовали 24 мурманских депутата, решение принято.