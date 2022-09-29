Мончегорск, Мурманская область, 29 сентября 2022, 11:21 — REGNUM В Мончегорске на Аллее Памяти неизвестный изуродовал мемориал «Павшие ради живых», сообщает СУ СКР по Мурманской области.
От действий злоумышленника пострадала информационная сенсорная панель, в которой содержались данные о мончегорцах, воевавших в Великой Отечественной войне.
«По факту повреждения мемориала организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в ведомстве.
В УМВД установили, что защитное стекло интерактивной сенсорной панели разбито камнем.
«В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове вандалы маркерами разрисовали объект культурного наследия.