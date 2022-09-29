Мончегорск, Мурманская область, 29 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Мончегорске на Аллее Памяти неизвестный изуродовал мемориал «Павшие ради живых», сообщает СУ СКР по Мурманской области.

vk.com Мончегорский воинский мемориал пострадал от рук вандалов

От действий злоумышленника пострадала информационная сенсорная панель, в которой содержались данные о мончегорцах, воевавших в Великой Отечественной войне.

«По факту повреждения мемориала организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в ведомстве.

В УМВД установили, что защитное стекло интерактивной сенсорной панели разбито камнем.

«В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове вандалы маркерами разрисовали объект культурного наследия.