29 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 13:06 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс дал оценку высказываниям бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, поблагодарившего Вашингтон за взрывы трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Произошло это на брифинге, и вопрос звучал так: «Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в интервью NBC News, что если Россия применит ядерное оружие в б. УССР, ответ НАТО должен быть конвенционным, но разрушительным. Это что? Я имею в виду, это согласованный подход? И говоря о польских министрах иностранных дел, бывший из них — Сикорский — поблагодарил США за этот очевидный саботаж «Северного потока». И сенатор Круз спросил посла О’Брайена в Сенате, действительно ли США стоят за этим, и он не получил очень четкого ответа, так что не могли бы вы прояснить этот вопрос?».

Радослав Сикорский (сс) Dragan Tatic. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

«Я буду рад прояснить этот вопрос, — заявил Прайс. — Идея о том, что Соединенные Штаты каким-либо образом причастны к явному саботажу этих трубопроводов, абсурдна. Это не более чем российская дезинформация, и к ней следует относиться именно так. Когда речь идет о планировании действий на случай возможного применения Россией ядерного оружия в б. УССР, мы очень четко говорили о последствиях для России, если это произойдет. Мы использовали ряд прилагательных. Мы говорили, что последствия для России будут катастрофическими, серьезными, сильными, глубокими. Все эти слова точны. Мы поддерживаем все эти характеристики. Мы публично и в частном порядке говорили русским о том, что последствия будут реальными и чрезвычайными». Фактически представитель Госдепа назвал Сикорского «российским дезинформатором». Но экс-глава МИД Польши — не просто отставной политик небольшой восточноевропейской страны. Через свою жену, американо-британскую публицистку Энн Эпплбаум, он вовлечен в англосаксонскую элиту. Отчего возникает вопрос, что стоит за словами Сикорского о причастности Вашингтона к диверсиям против «Северных потоков».

Прежде всего, кажется не случайным, что американский журналист, спросивший об этом Прайса, соединил заявление экс-министра иностранных дел Польши с высказыванием действующего главы МИД Польши. Рау, по собственной инициативе или нет, но обозначил условие вступления НАТО в войну против России. С учетом того, какой вал дезинформации распространяется на Западе против российской стороны, спецслужбам б. УССР с подачи западных партнеров ничего не стоит устроить взрыв ядерного устройства на территории, которую они контролируют, после чего обвинить во всём Москву. А дальше решение должны будут принимать США как лидер Североатлантического блока. Подрыв газопроводов вписывается в эту логику эскалации, о чём предупреждает и бывший американский президент Дональд Трамп. В своих сообщениях в соцсетях он заявил, что диверсия «может привести к серьезной эскалации или войне», поэтому «руководство США должно сохранять хладнокровие, спокойствие и беспристрастность».

Збигнев Рау Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Судя по тому, что официальный представитель Госдепартамента отказался подтверждать возможность «нанесения военного удара» по России, определенное понимание в Вашингтоне есть. Но тут возникает и другой вопрос о мотивации Сикорского. Дело в том, что он долгое время входил в руководство ныне оппозиционной польской партии «Гражданская платформа», занимал ведущие посты в правительстве и Сейме Польши, когда эта сила была у власти. С точки зрения внешнеполитической ориентации «Гражданская платформа» ориентировалась и ориентируется на Берлин. Поэтому можно допустить следующую версию: Сикорский дал подачу Германии задать «неудобные вопросы» американским демократам. Тем более что у всех на слуху известное заявление президента США Джо Байдена, сделанное в начале февраля 2022 года, когда тот во время визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Белый дом пообещал, что «Северный поток — 2» будет остановлен. Сейчас об этом вспоминают и сами немцы, которые болезненно переживают диверсию против трубопроводов. Кстати, некоторые германские издания в этой связи призывают поляков не радоваться ей, поскольку «радость по поводу конца двух трубопроводов, которую открыто демонстрировал Сикорский, может ударить по Польше, потому что до сих пор неясно, насколько хорошо ли страна переживет зиму».

Но в целом заметно, что и правящая польская партия «Право и Справедливость», и оппозиционные польские политики пытаются разыгрывать «операцию «Северный поток» в своих интересах. Время покажет, чего они добивались — столкнуть между собой США и Россию или США и Германию.