Москва, 29 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Первое полугодие 2022 года, по предварительным данным, снова показало отток. Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр России по развитию Дальнего Востока и АрктикиАлексей Чекунков.

Minvr.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Первое полугодие 2022 года, по предварительным данным, снова показало отток. Я бы смотрел здесь на тренд — на снижение миграционного оттока. Понятно, что и пандемия, и особенности 2022 года внесли искажение в эту статистику. Но молодежи на Дальний Восток приезжает больше, чем уезжает. И мы видим, что в некоторых нишах есть острый дефицит кадров. Бизнесу приходится переплачивать, искать востребованных сотрудников по всей России и даже по миру», — сказал Чекунков.

Несмотря на это, министр отметил, что впервые в истории новой России в 2021 году был приток 7,5 тысячи человек.

«Приехало больше, чем уехало. Мы пока осторожно смотрим на эту тенденцию. Были факторы, связанные с пандемией. Довольно большое количество людей приехало из-за рубежа, в том числе из ближнего зарубежья. Стабильно больше приезжают, чем уезжают, молодые люди 20−29 лет. Это и студенты, работники из-за рубежа, в том числе. Это и трудовая миграция», — добавил глава Минвостокразвития России.

Ранее министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что для модернизации коммунальной инфраструктуры двух посёлков на Шпицбергене — Пирамиды и Баренцбурга, по предварительным оценкам, потребуется около 1,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Северный морской путь может помочь увеличить население в российской Арктике и способствовать развитию территорий, решая общенациональные задачи. Об этом заявил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.

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