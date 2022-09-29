Южно-Сахалинск, , 11:20 — REGNUM На Сахалине 29 сентября в рамках форума «Нефть и газ Сахалина 2022» состоялась торжественная церемония пуска газа на газораспределительную станцию в Корсаковском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Газификация Пресс-служба правительства Удмуртии

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Станция позволит подключить к газу жителей юго-восточной части Сахалина. От неё уже проложены три газопровода — до Корсакова, сёл Новое, Раздольное и Чапаево. Также от неё будут запитаны ещё шесть населённых пунктов — Первая, Вторая и Третья Пади, Дачное, Соловьевка Корсаковского района, а также Мицулевка Анивского района.

Благодаря новой газораспределительной станции доступ к топливу получат почти 3 тыс. домовладений. Помимо этого на газ в этих районах будут переведены промышленные и энергетические предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы догазификации Сахалина и Курил будут ускорены. Об этом в ходе совещания в рамках форума «Нефть и газ Сахалина 2022» договорились губернатор области Валерий Лимаренко и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.