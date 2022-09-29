Алексин, Тульская область, , 11:20 — REGNUM Столкновение буксировочного катера и моторной лодки произошло на Оке в городе Алексин Тульской области вечером 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Происшествие с катером на Оке Пресс-служба ГУ МЧС Тульской области

Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 20:35. На место происшествия выехали оперативная группа ГУ МЧС России по Тульской области и спасательная группа ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. О количестве пострадавших пока ничего не сообщается. По данным «Тульских новостей», в лодке могли находиться два человека. Ведутся поисковые работы.