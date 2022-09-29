Барнаул, 29 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю 29 сентября известила о завершении расследования уголовного дела в отношении ранее судимого жителя г. Барнаула, 1982 г. р., торговавшего самодельным оружием и взрывчаткой.

ФСБ Незаконный оборот оружия на Алтае: пистолет ПМ

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в стремлении незаконно приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы вышел в интернете на неустановленное лицо, после обсуждения условий покупки и проведения оплаты получил от него информацию о местонахождении на территории Барнаула тайников с боевым арсеналом. В первый раз мужчина изъял пистолет, переделанный из списанного охолощенного пистолета модели «Р-411», являющийся короткоствольным, нарезным, огнестрельным оружием, а также 15 9-мм патронов к нему. Во второй раз — переделанный из сигнального пистолета модели «МР-371» ПМ и 11 боевых патронов.

Всё изъятое он хранил по месту своей работы — в складском помещении, расположенном в Железнодорожном районе краевой столицы, в котором организовал своего рода мастерскую для изготовления огнестрельного оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых оперативниками УФСБ России по Алтайскому краю, мужчина незаконно продал один из пистолетов и 11 патронов калибра 9×18 мм, пригодных для производства выстрела. При совершении сделки житель региона также предложил «покупателю» взрывное устройство, начинённое взрывчатым веществом, собственного производства.

На следующую встречу обвиняемый принёс СВУ, изготовленное кустарным способом, с детонаторами и взрывчаткой, которое незаконно сбыл «клиенту». После этого его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

При проведении обыска по месту работы мужчины обнаружены и из незаконного оборота дополнительно изъяты боевой пистолет ПМ, 375 граммов взрывчатого вещества, 29 патронов калибра 9×18 мм, 12 составных деталей огнестрельного оружия, а также самодельное взрывное устройство. Часть изъятого боевого арсенала, представлявшего опасность, уничтожена экспертами-взрывотехниками на месте.

Вину в содеянном мужчина признал в полном объёме. В настоящее время он находится под стражей.

Уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании злоумышленника стало известно весной 2022 года.

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