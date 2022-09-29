Киров, 29 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Бывший глава Оричевского района Кировской области Вадим Нургалин направился на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба правительства региона.

Mil.ru Частичная мобилизация

«Бывший глава Оричевского района Вадим Нургалин отправился на службу вместе с мобилизованными односельчанами», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Нургалин является выпускником Пушкинского высшего училища радиоэлектроники ПВО и имеет звание старшего лейтенанта. Он находился на посту главы муниципального образования на протяжении десяти лет, до 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне исполняющая обязанности главы Афанасьевского района Кировской области Елена Белева лично пригласила своего сына для вручения повестки о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации