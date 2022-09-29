Оксана Переможенко, 29 сентября 2022, 13:11 — REGNUM В Пентагоне отрицают причастность Соединенных Штатов к повреждению газопроводов «Северный поток» у острова Борнхольм. Об этом, как сообщает Reuters, 28 сентября заявил представитель Пентагона.

Шольц и Байден
Шольц и Байден
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Абсолютно непричастны», — сказал он.

Заявление представителя американского военного ведомства обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что не верят представителю США. Иные отметили, что экономике Германии без российского газа будет плохо, Германия не сможет финансировать дотационные страны Евросоюза, а это значит, что Европейскому союзу придет конец.

«Дело раскрыто!» — иронизирует Алексей Л.

«Честное пионерское», — смеется Е. С.

«Очень верим! Но не США!» — прокомментировал Эдуард П.

«Рафик ни в чём не виноватый», — иронизирует Андрей Б.

«Ну да, а в Ираке «есть» оружие массового поражения, как же не поверить таким честным тварям», — отреагировал Oleg R.

«Прям империя добра и справедливости», — пишет Jevgeni K.

«Разве США врали когда-нибудь? Это же честнейшая страна!» — с сарказмом добавила Ольга.

«Джентльмены верят друг другу на слово, да», — написал один из участников обсуждения.

«Само оторвалось, ясно же», — пошутил О. А.

«А что их кто-то обвинял?» — не понимает Еремей.

«Конечно, верим, США неполживы, однозначно. Само взорвалось», — не без сарказма добавил еще один участник обсуждения.

«Вот такие «друзья» у Германии, пусть им спасибо скажут, потому что теперь немцам кирдык, от слова совсем. А кто ж теперь кормить Европу будет? Кто будет выделять миллиарды странам на поддержку трусов? Всё! Европа — всё! Вас развалили!..» — отметил Юрий.

Европарламент
Европарламент
(сс) European Parliament

«Слишком много плюсов от подрыва для американцев. Минусов вообще нет. Или они, или их ручные шавки типа поляков. На которых потом свалят, если вскроется», — добавил Сергей.

«А если вдуматься, то и нам от этого есть выгода. Только не в экономическом, а в военном плане. Производство оружия очень энергозатратно. Официально перекрыть поставки — значит, нарушить условия контракта. Но в случае диверсии поставки прекращаются. Условия контракта не нарушены. В такой ситуации европейский ВПК испытает серьёзные проблемы. И поставить оружие Киеву будет уже в разы дороже», — задумался Юрка Ф.

«Это заявление не для нас, а для немцев и шведов, чтобы те случайно что-нибудь не нашли», — прокомментировала Kat.

«Конечно, непричастны. Так же, как и в перевороте [в б. УССР] 2014-го года», — написал Dmitry L.

«На воре и шапка горит», — отметила Nadezda H.

«Неважно, кто совершил теракт. Мы с газом, а они — без газа», — пишет Z.

«В наш век уже не верят джентльменам на слово», — комментирует Гайка.

«США — заказчик. Исполнитель может быть кто угодно. Хоть индеец», — добавил еще один участник обсуждения.

«А вообще американцы знатно вытерли ноги об ЕС», — заметил Kasmi.

«Терпите, немцы! Белый американский господин бесчинствовать желает!» — с юмором написала Ирина.

«За что же поляки спасибо сказали главным террористам», — не понимает Svetlana.

«Даже нет смелости признать! А Европа — [трусы], знают, что американцы, но будут делать вид, что само всё взорвалось», — подытожил Александр.

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