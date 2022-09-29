Москва, 29 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Российский рынок акций в настоящее время переживает один из самых сложных периодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Фондовый рынок

«Иностранные инвесторы пытаются уйти, несмотря на запреты продавать активы. ЦБ до сих пор не разрешил владельцам акций, являющимся иностранными резидентами, выводить активы. Как только будут сниматься ограничения, капитализация рискует упасть еще сильнее, — сказал Ковригин. — На рынок акций сейчас сильно давит геополитика и риск ужесточения и без того серьезных санкций. На ближайший месяц серьезных драйверов роста у фондового рынка, к сожалению, нет. Если рост и будет, то коррекционный. Поэтому капитализация вполне имеет шанс еще снизиться».

В свою очередь, президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко заявил, что в настоящее время нет причин для роста фондового рынка.

«Фондовый рынок рухнул. Причины очевидны — российский инвестор сильно испугался. Некоторые инвесторы закрыли все позиции и приготовились к релокации. Поэтому не уверен, что наш фондовый рынок будет сильно расти. Для этого нет причин. Сейчас опасения инвесторов ещё больше, чем в феврале», — уверен Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов назвал неизбежным процессом падение капитализации российского рынка акций.