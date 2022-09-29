Москва, 29 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Заветная мечта противников России состоит в том, чтобы разобщить нас, написал в своем телеграм-канале 29 сентября военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»

Нельзя позволить врагу достичь этой цели, а разбираться с проблемами, халатностью и перегибами на местах следует спокойно и вместе, отметил он.

«Из мобилизованных мужиков очень скоро в боях вырастут новые Герои, как выросли Герои из многих солдат и офицеров всех российских округов, которые наступали против превосходящих сил противника с 24 февраля. Как выросли Герои из донбасских мужиков в 2014—2015 годах, у которых часто был один автомат на двоих. И это будет самая серьезная сила на земле, как это уже было в 1944—1945 годах», — написал Поддубный.