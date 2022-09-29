Зимовниковский район, Ростовская область, 29 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ростовской области огнеборцы потушили ночной пожар в администрации Зимовниковского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Pixabay.com Пожар

Огонь вспыхнул в одном из кабинетов в здании на улице Ленина в посёлке Зимовники в ночь на 28 сентября. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждён кабинет на первом этаже.