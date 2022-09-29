Чебоксары, 29 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по факту выращивания в арендованном помещении наркосодержащего растения. Это вскрылось после пожара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Пожар произошёл днём 24 сентября в одном из домов по улице Винокурова в Новочебоксарске. В полиции отмечают, что после тушения в комнате обнаружили «целую лабораторию» для выращивания наркосодержащего растения со всем необходимым оборудованием». Изъят 21 куст и 1 кг измельчённой массы.

«Возможно, именно использование в небольшом помещении большого количества различных устройств для обогрева, вентиляции и освещения растений вызвало перенапряжение, что стало причиной пожара», — полагают в МВД по Чувашии.

Под уголовное преследование попал 43-летний житель Новочебоксарска, он находится под подпиской о невыезде. Правоохранители считают, что он арендовал помещение в доме для выращивания наркосодержащего растения.

По фактам хранения и культивирования запрещённого растения возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Чувашии вступил в силу обвинительный приговор иностранцу и жителю Ярославля, которые организовали производство синтетических наркотиков в Татарии. Мужчины получили по восемь лет колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года вступил в силу приговор чебоксарцу, уличённого в 17 наркопреступлениях. Он сбывал запрещённые вещества через «закладки» в мандаринах, суд назначил ему девять лет колонии строгого режима.

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