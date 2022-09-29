Шахты, Ростовская область, 29 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Пожару, который вспыхнул в магазине со строительными материалами в Ростовской области, присвоен второй ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 сентября.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Шахтах составляет 300 кв. метров. Огонь вспыхнул на втором этаже здания. Известно, что в магазине ведётся торговля линолеумом, паркетом, ламинатом. Продаются также двери.

ИА REGNUM сообщало, что борьбу с огнём ведут более 40 человек и 13 единиц техники.