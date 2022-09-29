Абакан, 29 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Митинг в поддержку итогов референдумов по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией состоится в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Митинг-концерт «Вместе навсегда! Выбор людей!» начнётся 30 сентября в 16:00 по местному времени на Первомайской площади Абакана. Пришедшие также выразят поддержку решениям президента РФ Владимира Путина и российской армии.

Организатором мероприятия является Общественная палата Хакасии. В митинге-концерте примут участие общественные объединения, некоммерческие организации, политические партии и неравнодушные граждане. Всех желающих приглашают присоединиться к патриотической акции.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией прошли с 23 по 37 сентября 2022 года. По итогам подсчётов 100% голосов в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.

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