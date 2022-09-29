Москва, 29 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Запрет на выезд из России по закону «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ» распространяется только на граждан, получивших повестку, отметил сенатор Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Как сообщало ИА REGNUM ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

«Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку. Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ «О мобилизации…», но не нарушило ФЗ «О порядке выезда из РФ…», — отметил Клишас в своём телеграм-канале.

Напомним, в Минобороны сообщали, что в России не предусматривается введение ограничений на передвижение граждан в рамках частичной мобилизации.

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