Киров, 29 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности главы Афанасьевского района Кировской области Елена Белева лично пригласила своего сына для вручения повестки о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 28 сентября сообщила пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Отмечается, что Белева 21 сентября стала и. о. главы Афанасьевского района и тогда же узнала, что её сын также будет призван по частичной мобилизации

«Я не скрываю, это было очень тяжело для меня как для матери. Моему сыну 30 лет, у него семья, растёт ребенок. Но я руководитель и должна принимать взвешенные и справедливые решения. И одновременно должна была принять решение как мама. Мой сын никогда не говорил, что будет прятаться от повестки. И когда я ему сказала, сразу спросил — в какой день должен явиться?», — сказала она.

Также и. о. главы района уточнила, что 26 сентября отвезла сына с первой партией мобилизованных в омутнинский военкомат.

«У нас даже мысли такой не было. Как бы я потом смотрела в глаза другим матерям, чьи сыновья уходят по призыву? Родина позвала. Это непростое, но необходимое решение, направленное на защиту нашей страны», — пояснила Белева.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Амурской области Василий Орлов лично проводил призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации на дополнительную подготовку