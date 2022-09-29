Париж, 29 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил распустить Национальное собрание из-за вотума недоверия, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Если будет вотум недоверия, за который проголосуют, я немедленно распущу Национальное собрание», — пригрозил Эммануэль Макрон.

Для принятия вотума недоверия необходимо собрать абсолютное большинство голосов депутатов собрания, то есть 289 голосов. Поэтому в нынешнем составе для вотума необходимо объединить депутатов от партий «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes), «Национальное объединение» (RN) и «Республиканцы» (Les Républicains).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции призвал Норвегию, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу, «усилить свои действия» по борьбе с ростом цен.

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