Москва, 29 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представляет угрозу для экономики своей же страны, полагает лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. Об этом он заявил в интервью Skynews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Политик раскритиковал Трасс и канцлера казначейства Квази Квартенга за «план поддержки», после которого в экономике Британии возникли проблемы. По мнению Стармера, глава правительства перестала контролировать ситуацию.

«Они играют на наши деньги… чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым», — сказал лидер лейбористов.

Как сообщало ИА REGNUM, «план поддержки» британской экономики предусматривал масштабное снижение налогов.

Читайте также: Британцев возмутила политика нового премьер-министра