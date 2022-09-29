Донецк, 29 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В ходе военной спецоперации всё «складывается так, как складывается», в том числе из-за ситуаций, когда личные амбиции и самолюбие командиров вступают в конфликт с интересами дела, написал в своем телеграм-канале 29 сентября командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Именно этим вызваны ситуации, когда занимаются позиции, которые почти невозможно удержать, и потом теряются с ранеными и погибшими, отметил комбат.

«Тут работают законы, не имеющие к стратегии и тактике никакого отношения. Пришёл генерал на группировку с целью усилить и улучшить, и его личная задача — произвести хорошее впечатление. А как с ослабленным ресурсом? Он и так, и так, он и на неуставные отношения идёт, чтобы заставить, и старания его замечены, и повышение вроде как маячит, но всё равно — нужен дембельский аккорд. И вот он даёт аккорд, благодарит за службу, и убывает… А его аккорд ввиду нежизнеспособности живёт в муках дня три и затихает», — рассказал Ходаковский.

Во многих случаях, когда не удается добиться результата, его пытаются имитировать, указал он. При этом у России есть и другие генералы, которые заняты только делом, и нужно добиться того, чтобы применяемый ими подход стал повсеместным, отметил комбат: «Только реальный результат, а когда его нет — правда о причинах».