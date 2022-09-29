Ярославль, , 11:24 — REGNUM Гипермаркет «Лента» в Заволжском районе Ярославля не будет закрываться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал владелец здания ТЦ, в котором размещается гипермаркет, ярославский бизнесмен Евгений Мухин.

«Лента» в Заволжском районе Ярославля yarnews.net

Слухи о закрытии появились ещё 15 сентября 2022 года, когда об этом на странице у губернатора Михаила Евраева написали ярославцы, попросившие разобраться в ситуации или хотя бы прокомментировать её. А 16 сентября в самом гипермаркете выставили таблички с информацией о том, что он работает до 2 октября, а после закрывается.

Долгое время никакой информации не было, однако СМИ сообщали о том, что с «Лентой» идут переговоры, к которым подключилось областное правительство. 29 сентября стало известно, что магазин всё-таки не закроют.

«Заключаем сейчас, продляем договор. Мы согласились, они согласились. Нашли общий язык. На 5 лет будет», — пояснил Мухин в беседе.

По словам бизнесмена, сотрудничать стороны продолжат на старых условиях.