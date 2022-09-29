София, 29 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек получили тяжелые травмы в результате масштабной аварии в центре столицы Болгарии Софии утром 29 сентября. Об этом сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, на одной из улиц в ДТП попал автомобиль такси, перевозивший группу нелегальных мигрантов. Предполагается, что водитель транспортного средства не справился с управлением в условиях плохой видимости.

Все пострадавшие лица являются гражданами Сирии, которые 28 сентября незаконно пересекли турецко-болгарскую границу. Водитель такси задержан.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации крупнейшей в истории страны программы по борьбе с нелегальной миграцией. Для патрулирования территории на отдельные участки границы с Турцией и Греций были отправлены элитные подразделения болгарской армии и полиции.