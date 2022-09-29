Кострома, 29 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Мобилизованные граждане, направленные в костромскую военную академию радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) для прохождения боевой подготовки, остались довольны условиями размещения. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

ГТРК «Кострома» Казарма военной академии в Костроме, где размещены мобилизованные

«Тепло, хорошо. Всех расположили, всех разместили, выдали постельное белье. Все новое — одежда и постельное тоже новое. Все есть, в принципе», — рассказал мобилизованный Алексей.

«Нас всем обеспечили полностью. У нас и котелки, и кружки с ложками дали, всё новое. В еде вообще не нуждаемся, кормят действительно хорошо», — добавил мобилизованный руководитель исполкома Костромского регионального отделения «Единой России» Михаил Душин.

ГТРК «Кострома» сообщает, что призванных обеспечили трехразовым питанием. Каждый мужчина получает в день 250 граммов мяса, 120 — рыбы, 2 килограмма овощей и круп. Мобилизованных готовят инструкторы, вернувшиеся с проведения спецоперации, психологи «всячески повышают» моральный дух солдат. Мобилизованным разрешают встречаться с родными.

Всего в казармах академии РХБЗ, 331-й гвардейского парашютно-десантного и артполков размещены более 1000 костромичей, нижегородцев, вологжан и жителей Ленинградской области.