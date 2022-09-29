Москва, 29 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, президент России Владимир Путин поздравил работников Радиевого института имени В. Г. Хлопина со 100-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Виталий Григорьевич Хлопин

Президент подчеркнул, что опыт, яркие открытия и созидательный потенциал института востребованы в атомной энергетике, ядерной физике, радиоэкологии, медицине, в других сферах.

«Коллектив института совершенствует и внедряет современные технологические решения для производства новых видов продукции», — отметил Путин и пожелал успехов в реализации намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства стран Европы и Азии расширяют парк атомных электростанций.

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