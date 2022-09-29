Чита, 29 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Главу сельского поселения «Бадинское» Забайкальского края Сергея Верхотурова торжественно проводили 27 сентября в военкомате Хилокского района родные и друзья — в рамках частичной мобилизации он призван в ряды Российской Армии, сообщает 29 сентября пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Забайкалье. Мобилизация

«Мне, как кадровому военному, непростительно находиться дома и отправлять других мужиков на спецоперацию. Кто, если не я, будет Родину защищать?», — сказал Сергей.

Родные, друзья и коллеги пожелали ему удачи, успехов, а главное — возвращения живым и здоровым, возвращения с победой.

«Да, мы сегодня отправляем на защиту нашей страны самых лучших ребят. Непростые времена, непростые решения. Но именно такие непростые времена рождают настоящих мужчин», — прокомментировал слова Сергея Верхотурова и. о. главы Хилокского района Константин Серов.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье сразу включилось в организацию мобилизации, о которой 21 сентября 2022 года объявил президент России Владимир Путин. ри администрациях всех четырех районов Читы созданы рабочие группы, которые будут заниматься организацией помощи семьям горожан, призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации.

Напомним, глава государства 21 сентября подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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