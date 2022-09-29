Кириши, Ленинградская область, 29 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в отправлении из города Кириши группы мобилизованных граждан, сообщили 29 сентября в пресс-службе областной администрации. Автобус с мобилизованными отправляли аплодисментами.

t. me/lenobladminka Губернатор Александр Дрозденко перед мобилизованными в Киришах.

«Громких речей говорить не буду. Помните о двух важных вещах: слушайте командира и защищайте свою Родину. И поскорее возвращайтесь», — напутствовал Александр Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в регионе разработали памятку, где перечислены меры поддержки мобилизованных жителей региона. В документе содержатся 27 пунктов с выплатами, льготами и компенсациями из областного и федерального бюджетов.

Кроме того, во всех 17 районах региона будут созданы группы из двух-трех человек для взаимодействия с семьями мобилизованных для поддержки в бытовых вопросах. Также им на помощь придут волонтеры и #команда47, чья работа будет организована через областной добровольческий центр. Все сотрудники будут на связи с представителем губернатора Ленобласти в зоне специальной военной операции (СВО) Сергеем Мачинским. Также в обладминистрации добавили, что комиссия по призыву продолжит разбор случаев нарушений при мобилизации.