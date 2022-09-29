Астрахань, 29 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён в Красноярском районе Астраханской области из-за большого скопления автомобилей на КПП «Караузек», который является основным пунктом пропуска автомобильного транспорта в Республику Казахстан. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе правительства Астраханской области.

Пресс-служба правительства Астраханской области Пробка в сторону границы с Казахстаном

«Сейчас здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда — масса мужчин призывного возраста. Усилиями Погрануправления, УМВД по Астраханской области и регионального правительства ситуация находится под контролем», — уточнили в пресс-службе.

Большое скопление машин доставляет массу неудобств — в пробке стоят и фуры, а на днях из-за скопления автомобилей не смог проехать школьный автобус с детьми. Кроме того, понтонная переправа на рассчитана на такую нагрузку и в настоящее время переполнена. В связи с этим было принято решение ввести в районе режим повышенной готовности.

Сейчас специалисты принимают меры для разгрузки трассы«Астрахань — Красный Яр». Так, по поручению губернатора, изменён маршрут движения транспорта, не принадлежащего жителям Астраханской области (кроме автомобилей спецслужб и коммунального хозяйства). Теперь такой транспорт из Астрахани в направлении Караузека проходит через мост в поселке Новоурусовка — это 80 километров в объезд. Такая мера позволит разгрузить понтонный мост.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункте пропуска на границе с Казахстаном в ближайшее время будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток.