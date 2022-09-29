Москва, 29 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Будет проведена проверка фактов, изложенных в СМИ, о незаконной перепродаже дорогостоящих лекарств через московские аптеки. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе Росздравнадзора.

(сс) krassotkin Росздравнадзор

Ранее РБК рассказало о случаях перепродажи закупаемых государством препаратов для лечения тяжёлых болезней. Лекарства оказались на прилавках московских аптек и предлагались по ценам в разы ниже зарегистрированных.

Территориальный орган Росздравнадзора проведёт проверку фактов «относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний через интернет-площадки и аптеки Москвы», сказано в сообщении пресс-службы. Уточняется, что соответствующее поручение дал глава Минздрава Михаил Мурашко.