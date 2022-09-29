Таллахасси, США, , 11:06 — REGNUM Жительницу американского штата Калифорния обвиняют в убийстве человека, которого она, как предполагает следствие, сбила на автомобиле с тем, чтобы спасти кота, сообщает New York Post.

Суд

Инцидент произошел 25 сентября в городе Сайпрес, когда между 20-летней Стар Эссер и 40-летним Льюисом Энтони Виктором произошла перепалка. По данным властей, Эссер обвинила Виктора в том, что чуть не наехал на кошку.

Несмотря на попытки Виктора поговорить с Эссер, та села в машину, развернулась и направила ее в Виктора. При этом она дополнительно ускорилась, перед тем как сбить Виктора. В результате происшествия пострадавший погиб на месте.

Кимберли Эддс, представитель окружной прокуратуры округа Ориндж, заявила, что Эссер, возможно, непреднамеренно подставила себя, записав свою конфронтацию с Виктором на свой мобильный телефон.

«Обстоятельства, приведшие к конфронтации, все еще расследуются», — отметил Эддс.

Если Эссер признают виновной, ей грозит максимальное наказание от 25 лет до пожизненного заключения.