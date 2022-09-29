Грозный, , 11:05 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина высшей наградой Чечни — орденом Кадырова. Указ об этом подписан 27 сентября 2022 года и опубликован на официальном сайте главы и правительства региона.

Денис Пушилин Council.gov.ru

В тексте указа говорится, что высшей награды Чеченской Республики Денис Пушилин удостоен «за личные заслуги в деле сохранения мира, укрепления российской государственности». Также высоко оценил Кадыров заслуги Пушилина в развитии отношений между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой.

Ранее сообщалось, что орден Кадырова также был вручен главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику.