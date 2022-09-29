Биробиджан, 29 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Медицинский специалист, которого некем заменить, был ошибочно мобилизован для участия в спецоперации по защите Донбасса. Домой вернулся врач-гинеколог Виктор Лаврентьев, работающий в Теплоозёрской районной больнице, сообщил 29 сентября в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Gannet-cdn.com Врач

Читайте также: Военком Еврейской АО разъяснил причины призыва резервистов старше 45 лет

«На него была наложена «бронь», как на специалиста узкого профиля, которого некем заменить. Доктор вернулся домой и приступил к работе, » — рассказал и. о. главного врача ОГБУЗ «Центральная районная больница» п. Тёплое Озеро Олег Калинин.

Мужчина покинул рабочее место после того, как получил повестку. Ошибку устранили оперативно. Ход мобилизации в регионе лично контролирует губернатор Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, первую очередь для участия в спецоперации в защиту Донбасса мобилизуют тех, у кого уже есть боевой опыт. Порядок отправки резервистов ранее разъяснил военный комиссар Еврейской автономии Дмитрий Кучабский.