Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор уральскому врачу-реаниматологу, которого ранее признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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Ранее Сысертский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. Тогда двое девочек заявили, что мужчина справлял малую нужду в кустах и в таком виде они видели его не впервые. При этом сторона защиты настаивала на том, что мужчина страдает заболеваниями и речи о насильственных действиях идти не может. Облсуд не нашёл в деле состава преступления. В зале суда врача освободили из-под стражи.

Отметим, случай когда беспочвенные рассказы детей приводят к трагедии в Свердловской области не является первым. Ранее в Верхней Пышме из-за подобных рассказов убили мужчину. Девочки заявили, что тот якобы приставал к ним. Позже они признались, что просто пошутили.