Благовещенск, 29 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов 28 сентября проводил призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона на дополнительную подготовку. Он сообщил об этом 28 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сегодня проводил наших ребят на дополнительную подготовку на базе полигонов учебных центров. Я горжусь ими, горжусь Амурской областью», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало, накануне губернатор Тюменской области Александр Моор написал, что вопрос о дополнительной экипировке призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации проработают власти региона.