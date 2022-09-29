Луганск, 29 сентября 2022, 11:02 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ, три танка, пять бронетранспортеров и укрепленную огневую точку. Об этом 29 сентября сообщили в Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, раненых приняли больницы ЛНР.
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