Луганск, 29 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ, три танка, пять бронетранспортеров и укрепленную огневую точку. Об этом 29 сентября сообщили в Народной милиции ЛНР.

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Отмечается, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, укрепленная огневая точка и 11 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, раненых приняли больницы ЛНР.

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