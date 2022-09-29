Лондон, 29 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Нынешние и бывшие чиновники континентальной Европы даже не пытаются скрыть своего злорадства из-за рыночных потрясений, вызванных планом правительства Великобритании по сокращению налогов, которое предлагается финансировать за счет увеличения госдолга. Об этом 29 сентября пишет газета Financial Times.

(сс) Christoph Scholz ЕС и Великобритания

Министры финансов Франции, Германии и Испании подвергли критике фискальный пакет, представленный британским минфином 23 сентября. Он также вызвал осуждение со стороны МВФ, Казначейства США и Федеральной резервной системы.

В европейских столицах считают, что, помимо неудачно выбранного момента и вообще рискованного плана, который привел к обвалу фунта стерлингов, нынешний кризис обнажил то, насколько ошибочными были идеи, лежавшие в основе Brexit.

«После Brexit Великобритания проявила много гордыни и отрицания реальности, как будто она возвращалась к величию и временам империи, — сказал бывший вице-президент Европейского центрального банка и бывший управляющий Банка Португалии Витор Констансио. — Есть злорадство, да. Не радость, это было бы слишком. Но да, чувство «вам же говорили» сейчас широко распространено в Европе».

«Рынки думают: «Они недостаточно тщательно продумали Brexit, а теперь не продумали и это, — сказал бывший заместитель управляющего Центрального банка Ирландии Стефан Герлах. — Великобритания по-прежнему является крупным игроком в мировых финансах, и очень тревожно, что такой важной экономикой управляют люди, которые, похоже, для этого не годятся».

Когда радиостанция France Inter спросила министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, беспокоит ли его результат выборов в Италии, он ответил: «Если в Европе и есть какое-то беспокойство, то оно связано с Великобританией».

По мнению министра финансов Германии Кристиана Линднера, неурядицы Великобритании подчеркнули важность сдерживания бюджетных расходов, особенно в условиях, когда инфляция находится на 40-летнем максимуме, а центральные банки агрессивно повышают процентные ставки.

«В Великобритании начинается крупный эксперимент, когда в одно и то же время государство ставит ногу на газ, а центральный банк жмет на тормоза», — сказал Линднер.

Заместитель премьер-министра Испании по экономике Надя Кальвиньо считает, что финансовые потрясения Великобритании должны стать предупреждением регионам, сокращающим налоги, которыми руководит консервативная оппозиционная партия Испании. «Мы все можем видеть, что это ведет страну к катастрофе», — сказала она.

«Это подкрепляет впечатление, что британская элита настолько плоха, как мы и думали, и она собирается устроить гонку на дно», — сказал бывший член Комитета по монетарной политике Банка Англии Адам Позен.